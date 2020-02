Licata, Daniello: “Gol emozione unica, svelo a chi lo dedico. Savoia-Palermo? Vi dico la mia”

Eurogol e tre punti per Gabriele Daniello.

Il classe 2000 ha firmato, realizzando la rete dello 1-0, la vittoria del Licata, tra le mura amiche del “Dino Liotta”, sulla capolista Palermo. Un’emozione unica per il giovane difensore di origine palermitana, che ha vestito proprio i colori rosanero nelle giovanili.

Licata-Palermo 2-0: derby amaro per gli uomini di Pergolizzi. I rosa regalano un tempo e si svegliano troppo tardi…

“Sono davvero emozionato – ha detto Daniello in mixed zone al termine del match – non riesco neanche a spiegare quello che sto provando in questo momento soprattutto se penso che nel mio passato ci sono stati i colori rosanero. Ho indossato la maglia del Palermo per sette anni e segnare è stata un’emozione indicibile. Gol? La palla mi è rimbalzata davanti in modo perfetto e ho pensato solo a calciare in porta, dopo il gol non ho capito più niente e voglio dedicare questa rete a mio papà. Abbiamo preparato bene questa gara e direi che è riuscito tutto alla perfezione. Palermo? Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, è normale che nel secondo tempo tendi a calare un po’. Voglio ringraziare la società e il mister che mi ha fatto sentire importante fin dal primo giorno, quando sei benvoluto fai bene anche in campo. Savoia? Secondo me hanno un gruppo più coeso, poi c’è da dire che ogni partita ha la sua storia“.