L’ex Aurelio nel post partita: “A Palermo un anno e mezzo bellissimo, nessuna rivincita”

“Siamo stati bravi a crederci anche quando è stato dato il recupero e siamo stati bravi a farlo, ottenendo un pari meritato in extremis. Far gol all’ultimo minuto sotto la Ferrovia è sempre una grandissima emozione, così come già era accaduto contro il Frosinone. Il Palermo è stato bravo a sfruttare le poche occasioni avute, così come noi siamo stati bravi a non mollare mai e a portare a casa un risultato importante, per come si era messa la partita fino a pochi istanti dallo scadere. Noi sappiamo di essere una squadra forte e viva e io stesso che sono entrato in corso ci ho creduto fino alla fine, anche perché quando si sta in campo al Picco si sente sempre il trasporto della gente e tutti ci credevano: è la nostra grande forza. A Palermo ho passato un anno e mezzo bellissimo, nessuna rivincita, io sono un professionista e faccio il mio lavoro al meglio, sempre, in ogni attimo e ora indosso la maglia dello Spezia, quindi cerco di dare tutto me stesso per la maglia che indosso”.