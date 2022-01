Leicester-Tottenham 2-3: pazzesca rimonta di Conte con Bergwijn in extremis. Foxes KO

Folle rimonta nei minuti finali del Tottenham sul Leicester, grazie a Kane e doppio Bergwjin. Conte supera l'Arsenal in Premier League

Dopo circa venti minuti di supremazia degli Spurs, è arrivato un po' a sorpresa il vantaggio dei padroni di casa con Patson Daka, il quale ha scambiato il pallone in area in spazi strettissimi con Lookman ed ha battuto Lloris da posizione leggermente defilata, favorito anche da un rimpallo. A pareggiare i conti ci ha pensato il solito Harry Kane, il quale al 38' ha ricevuto palla inserendosi sul filo del fuorigioco e una volta presentatosi in area ha eluso le marcature spostandosi il pallone sul sinistro ed ha siglato il gol con un colpo di biliardo grazie all'aiuto del palo. Gol dell'ex per l'"Uragano" che quando incontra il Leicester è spesso comparso sul tabellino. Il cuore delle Foxes ha portato la formazione di Rodgers a ritornare in vantaggio al 76' grazie a Maddison, che è stato fortunato a trovare la deviazione decisiva del difensore Tanganga nella propria conclusione. Il calcio è imprevedibile perché se è vero che il Leicester non molla mai, Antonio Conte non è da meno. Il Tottenham ha trovato il gol del pareggio con Bergwijn al 95' che ha raccolto un rimpallo ed ha scaricato il pallone in rete con il destro. Con la testa già agli spogliatoi, le Foxes staccano la spina e ne approfittano ancora gli Spurs ed ancora una volta con l'attaccante olandese subentrato che si è presentato in area e da posizione defilata ha incrociato la sfera con un rasoterra preciso, portando in vantaggio la propria squadra incredibilmente al 97'.