Lega Serie A, convocata assemblea d’urgenza per mercoledì 13 maggio. I dettagli

La Lega Serie A ha convocato un’assemblea in via d’urgenza in videoconferenza per mercoledì 13 maggio. Fra gli argomenti all’ordine del giorno, come si legge nel comunicato, anche la possibile ripresa del campionato e il rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.

L’emergenza Coronavirus ha avuto infatti importanti ripercussioni sul mondo dello sport. Con l’inizio della “fase 2”, formalmente avvenuto il 4 maggio, anche il calcio, fermatosi fino a data da destinarsi, ha però mosso i primi passi verso la ripresa. Il nuovo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte la scorsa settimana aveva infatti inizialmente concesso soltanto gli allenamenti individuali agli atleti, rinviando dunque al 18 maggio la possibilità, per calciatori e non solo, di tornare ad allenarsi sul campo di gioco. Il Cts, a seguito di alcune polemiche delle società professioniste, ha però deciso di concedere ai giocatori il permesso di recarsi presso le strutture dei propri club per svolgere sessioni di allenamento individuali. Per le attività di gruppo bisognerà però attendere la data prefissata. Nessuna novità, invece, sul fronte della ripresa delle competizioni, che deve essere ulteriormente discussa dai vertici del calcio, tra cui anche la Lega Serie A, e da quelli del Governo.

