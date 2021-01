Lega Pro, via alla collaborazione tra la Sambenedettese e l’Estudiantes: il commento e l’augurio di Ghirelli

La Sambenedettese ha stipulato un accordo di collaborazione con il club argentino dell’Estudiantes.

La notizia ha inorgoglito il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che con una lunga lettera si è voluto congratulare con il presidente della società marchigiana, Domenico Serafino, per l’intesa di caratura internazionale raggiunta e siglata nelle scorse settimane.

“Caro Presidente Serafino, per prima cosa rinnovo gli auguri a te, ai tuoi cari, alla Sambenedettese e a tutti coloro che vi lavorano, ai tifosi. Abbiamo bisogno di vivere un 2021 normalmente, dopo un anno orribile.

La notizia che leggo relativamente all’accordo di collaborazione con l’Estudiantes mi rende felice per diversi motivi. Il primo è la dimostrazione che i club di Serie C introitando iniziativa ed intrapresa hanno enormi potenzialità. Il secondo è il constatare che la dimensione internazionale è uno spazio che offre opportunità perché noi siamo cresciuti. Ho potuto verificare concretamente che ciò sia esattamente così nel recente accordo che porterà le partite della Serie C in streaming in tutto il mondo nelle case, ad iniziare, dagli italiani di terza e quarta generazione, aprendo la strada per ricucire la passione con il club della loro Città, della loro Provincia , della loro Regione di origine ma ,anche , per consentire operazioni di marketing e di commercializzazione con prospettive interessanti ed intriganti”.