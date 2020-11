Lega Pro, oggi consiglio direttivo per assicurare la regolarità del campionato di Serie C

È in programma un consiglio direttivo per assicurare la regolarità del campionato di Serie C.

L’emergenza Coronavirus e le inevitabili ripercussioni nel mondo del calcio e nella vita quotidiana saranno oggetto di approfondimento da parte della Lega Pro, che ha convocato per la giornata odierna un consiglio direttivo per valutare tutte le strade percorribili per assicurare il regolare svolgimento dal campionato di Serie C, a seguito delle numerose partite rinviate – quattro nel Girone A, diverse in quello C -, proprio a causa del Covid-19. Dunque, i vertici della Lega Pro – racconta TMW -, si soffermeranno sulle conseguenza che questo virus avrà su tutto il mondo del calcio, tra crisi economica e campionati rivoluzionati.