Lega Pro, nuovo accordo con Eleven Sports: la Serie C arriva negli Stati Uniti, America Latina, Argentina e Australia

La Serie C arriva anche all’estero.

La Lega Pro, ha annunciato sul proprio sito ufficiale, di aver trovato un nuovo accordo con Eleven Sports per la trasmissione del canale Serie C Tv sulla piattaforma ‘Mister C’, che permette di di esportare il brand Serie C in Europa e oltreoceano, negli Stati Uniti, in America Latina, in Argentina e in Australia. Arrivano, dunque, ottime notizie per i tifosi del Palermo, e non solo, non residenti in Italia.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Da oggi le partite di Serie C saranno visibili anche all’estero. Il canale Serie C TV infatti sarà distribuito in tutto il mondo grazie ad un accordo che permette a Mister C di esportare il brand Serie C in Europa e oltreoceano, negli Stati Uniti, in America Latina, in Argentina e in Australia. Lega Pro, proprietaria del canale Serie C TV, assieme ad Eleven Sports, distributrice dello stesso canale, hanno individuato, in via non esclusiva, in Mister C un soggetto idoneo a perseguire l’obiettivo di massimizzare la distribuzione delle partite della terza serie calcistica italiana.

Il canale sarà distribuito in streaming e con i commenti in lingua italiana. L’accordo copre la stagione sportiva in corso e proseguirà fino alla stagione 2022/2023″, si legge.