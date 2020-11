Lega Pro, Ghirelli chiarisce: “La Serie C non si ferma, ecco la programmazione delle gare da recuperare”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro, attraverso una nota, ha fatto chiarezza sull’attuale situazione del mondo Serie C, spegnendo totalmente e definitivamente l’ipotesi di una possibile sospensione dell’attuale campionato per recuperare le tante gare rinviate: “Noi andiamo avanti. Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC“, si legge nelle dichiarazioni riportare sul portale TuttoC.

Di seguito, la programmazione delle partite da recuperare.

GARE DA RECUPERARE CAUSA COVID

6a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020

GIRONE C

PALERMO – TURRIS

8a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE C

PALERMO – VITERBESE

9a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020

GIRONE A

COMO – OLBIA

GIANA ERMINIO – PIACENZA

LUCCHESE – ALBINOLEFFE

GIRONE B

GUBBIO – TRIESTINA

MANTOVA – AREZZO

GIRONE C

BISCEGLIE – MONOPOLI

VIBONESE – FOGGIA

10a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PONTEDERA – LUCCHESE

GIRONE B

AREZZO – SAMBENEDETTESE

GIRONE C

CASERTANA – VIBONESE

CATANIA – BISCEGLIE

10a GIORNATA DI ANDATA – GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PRO SESTO – COMO

GARE DA RECUPERARE – CAUSA NEBBIA

9a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020

GIRONE A

PERGOLETTESE – PRO VERCELLI Nebbia

GARE DA RECUPERARE – CAUSA CONVOCAZIONE NAZIONALI

10a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020

GIRONE A

JUVENTUS U23 – GROSSETO

11a GIORNATA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PERGOLETTESE – JUVENTUS U23

GARE DA RIPROGRAMMARE

3a GIORNATA DI ANDATA

GIRONE C

AVELLINO – BISCEGLIE

11a GIORNATA DI ANDATA

GIRONE B

A.J. FANO – LEGNAGO SALUS

FERMANA – AREZZO

GIRONE C

AVELLINO – MONOPOLI

BISCEGLIE – CASERTANA