Lecce-Torino, Falco: “Istintivo sul gol, vittoria che vale tantissimo. Chiamata di Mancini? Rispondo così”

“La vittoria vale tantissimo, ci tenevamo a sbloccarci in casa, noi e la gente. Non c’è stata partita: siamo entrati con l’atteggiamento giusto, limando quei dettagli che altre volte ci erano costati punti”.

Sono le parole di Filippo Falco che, intervenuto a margine della sfida vinta contro il Torino, ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra nel match andato in scena questo pomeriggio al “Via del Mare”. Il giocatore, intervenuto in mixed zone, si è poi soffermato sul rigore trasformato al 64°.

“Sul gol sono stato istintivo, ma in generale ci siamo divertiti a giocare una gara così intensa. Era importantissimo fare tre punti e allontanarsi dalla zona calda. Pensiamo a noi, ogni partita è come una vitale. Saponara? Lo conosciamo, qualche infortuno gli ha frenato la carriera ma ci siamo divertiti. Il gol è un messaggio al ct Mancini? No, il gol è un messaggio a me stesso. La chiamata sarebbe un sogno, continuo a lavorare. Ho avuto qualche problema fisico e cercherò di dare una mano per la salvezza”.