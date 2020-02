Lecce-Spal, Liverani sicuro: “Non firmo per il pari, domani conterà la testa. Classifica? La lotta per la salvezza…”

E’ tutto pronto per Lecce-Spal.

Si affronteranno domani pomeriggio al “Via Del mare”, la compagine di Fabio Liverani e quella di Luigi Di Biagio. Dopo l’inaspettato successo maturato contro il Napoli, la formazione pugliese, è decisa a mettere i bastoni fra le ruote anche ai ferraresi: reduci, dal canto loro, da un brutto ko rimediato contro il Sassuolo. Una sfida analizzata alla vigilia proprio dal tecnico del Lecce, Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa.

“Questa è la prima occasione per allontanare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza. Servirà una partita di grande attenzione, in cui dovremo concedere il minimo e indispensabile. Il loro cambio di allenatore ovviamente può portare delle insidie maggiori. Siamo consapevoli di quanto fatto nelle precedenti due partite, la squadra lo è. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare su questa strada e tenere il piede premuto sull’acceleratore come fatto fin qui. Firmare per un pareggio? Assolutamente no. Io me la gioco alla pari contro una squadra che ha le nostre stesse ambizioni. Non firmo per il pari. Classifica? Se chi sta in basso inizia ad accelerare, anche chi sta qualche posizione più in alto di noi deve guardarsi attorno. Non è una lotta a quattro, non lo è più. Adesso ci sono cinque o sei squadre. Quando una squadra scende in campo conta la testa e tutto diventa più semplice se c’è serenità. Qui tutti hanno fatto un salto in avanti in termini di mentalità. Spal? Hanno tanti calciatori forti: da Petagna a Valoti, Di Francesco… Questi possono creare difficoltà, ma noi abbiamo tutte le carte in regola”.

Chiosa finale sulla formazione e sulla massiccia presenza di tifosi sugli spalti: “Dubbi sulla formazione? Qualcuno ce l’ho, anche perché sta iniziando un ciclo di partite importanti. Voglio avere tutti a disposizione e al massimo della loro condizione. Le due certezze sono i quattro in difesa e i tre di centrocampo. In avanti, poi, dipende tutto da chi scenderà in campo e dall’interpretazione. Gabriel? E’ recuperato. Ma ha lavorato poco con la squadra, giocherà ancora Vigorito come titolare. Petriccione è tornato a lavorare a pieno regime, così come anche Tachtsidis è rientrato bene e con grande voglia. Ma Deiola resta un’opzione. In attacco ora abbiamo più soluzioni, nonostante qualche assenza. Babacar è quasi vicino al rientro, mentre Farias tornerà la prossima settimana dal Brasile e valuteremo. I tifosi per noi rappresentano un valore aggiunto. Questa gente sta trascinando la squadra, la supporta sempre. Noi vogliamo continuare a regalare soddisfazioni”.