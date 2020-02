Lecce-Spal, Liverani: “Contro il Torino la vittoria della svolta. Salvezza? Io ci credo”

Sorride ancora il Lecce.

Prosegue il momento positivo della compagine pugliese giunta, dopo la vittoria maturata questo pomeriggio contro la Spal, al suo terzo successo di fila. La formazione di Liverani si aggiudica lo scontro-salvezza del “Via del Mare”, grazie al rigore trasformato da Mancuso e alla rete di Majer. Risultato commentato al triplice fischio proprio dal tecnico del Lecce, Fabio Liverani, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Credo che delle volte si vorrebbe tutto e subito. Noi 18 mesi fa eravamo in serie C. Ci siamo affacciati alla Serie A con qualche difficoltà. La vittoria che ci mancava in casa ci ha portato ansia. La vittoria contro il Toro ha dato una marcia in più a tutto il gruppo. Oggi siamo adeguati a giocare queste partite, cosa che ad esempio non abbiamo sempre potuto fare a dicembre per gli infortuni che ci hanno limitato anche negli allenamenti. Ora abbiamo gente che ha qualità, ha passo. Per fare gol in A devi attaccare con almeno 3 calciatori in area altrimenti diventa dura. Ancora facciamo fatica a capire alcune cose e diventare più smaliziati, tipo oggi con il vento a favore che non siamo stati sempre bravi a sfruttare. Io credo e credevo nella salvezza perché conosco i miei calciatori”.