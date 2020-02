Lecce-Spal, Di Biagio: “Risultato bugiardo, meritavamo di più. Salvezza? Niente calcoli, ecco come possiamo conquistarla”

Pomeriggio amaro per la Spal.

Niente da fare per i biancazzurri, sconfitti dal Lecce nello scontro-salvezza andato in scena questo pomeriggio al “Via del Mare” che condanna Gigi Di Biagio al primo ko della sua esperienza sulla panchina della Spal. A decidere un rigore trasformato da Mancosu e una reti di Majer, inutile il gol di Petagna del momentaneo pareggio. Una sconfitta analizzata al triplice fischio proprio dal tecnico della compagine ferrarese, Gigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Oggi meritavamo qualcosa in più. Abbiamo creato occasioni, infatti credo che quello che si è visto in campo sia ben diverso da ciò che dice il risultato. Dobbiamo insistere su ciò che abbiamo fatto in settimana. Non dobbiamo abbassare la guardia, la situazione è difficilissima e noi dobbiamo iniziare a fare punti in maniera veloce. Valdifiori ha giocato bene, non scendeva in campo da tanto e ha fatto 90′. Siamo arrivati tante volte negli ultimi 30 metri e ci è mancata la stoccata. Oltre all’azione del gol, non ricordo altri tiri del Lecce nella ripresa. Dovremo supportare Petagna con i centrocampisti offensivi, visto che oltre Floccari non abbiamo attaccanti. Cerri è ancora out e non so per quanto ne avrà. Tabella salvezza? Non dobbiamo fare calcoli e iniziare a vincere qualche partita. Se usiamo coraggio e atteggiamento di oggi possiamo cominciare a fare punti. Ne ho visto tante nella mia carriera, non bisogna mollare”.