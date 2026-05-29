Mentre il Salento sta smaltendo i postumi della festa di fine anno, in cui il Lecce ha mantenuto la Serie A per la quarta volta consecutiva - mai successo nella storia, si comincia a guardare già al prossimo anno. Nella giornata di ieri Pantaleo Corvino ha manifestato la sua volontà di prendersi una pausa, e la dirigenza salentina ha avviato i cast per trovare il sostituto. Nella giornata di oggi, un nome che sta scalando posizioni è quello di Sean Sogliano.

Il futuro del DS

La retrocessione del Verona apre il dibattito sul futuro del proprio Direttore Sportivo. Sogliano è stato molto vicino all'addio già agli albori di questa stagione, e non è da escludere una potenziale partenza nelle prossime settimane. La Serie A continua a mantenere la lente di ingrandimento sul DS degli scaligeri, e come riportato da Gianluca Di Marzio, il Lecce ha avviato i primi contatti con Sogliano per valutare la disponibilità, e l'apertura, al trasferimento in Salento. Il lavoro di Sogliano in questi anni presente alcune similitudini con il modus operandi di Corvino: giocatori apparentemente sconosciuti, valorizzati dal contesto tattico in cui vengono inseriti e successivamente venduti a peso d'oro. Il Verona è stato un porto di mare negli ultimi anni, e non sono mancati i colpi di classe di Sogliano. Si attendono aggiornamenti, ma intanto il futuro del Direttore Sportivo è incerto.

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