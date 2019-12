Lecce, Meluso si sbilancia: “Mercato? Pronti altri tre colpi. Ecco quali reparti rinforzeremo, Donati…”

Parola a Mauro Meluso.

Saluta il 2019 con un ko la formazione di Fabio Liverani, sconfitta in casa dal Bologna nell’ultimo match del girone di andata di Serie A. A Stilare un bilancio delle prime 17 partite in massima serie del neo promosso Lecce è proprio il ds del club salentino, Mauro Meluso, espressosi sulle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno in vista dell’apertura della prossima sessione di mercato.

“La storia della massima serie insegna che, a questo punto del torneo, una o due delle neo promosse hanno un netto ritardo in classifica rispetto alla zona permanenza. Ebbene, se il campionato finisse oggi, noi, invece, saremmo salvi. Quindi non abbiamo fatto certamente male. Questo, però, non significa che possiamo stare tranquilli. Tutt’altro. È indispensabile fare di più e meglio, il che sarà possibile con il lavoro che quotidianamente Liverani svolge con il gruppo, con il recupero delle energie fisiche e nervose da parte dei calciatori che hanno speso di più e con qualche innesto di mercato utile a correggere le poche operazioni estive che, com’è fisiologico che accada, non si sono rivelate azzeccate”.

Chiosa finale sul mercato: “È già stato contrattualizzato Donati. Arriveranno altri due o tre calciatori, ma diversi sono in uscita e le due cose sono correlate. Il mercato invernale è particolarmente complicato e bisognerà fare le scelte giuste. Nel reparto avanzato siamo a posto. Sarà inserito qualche tassello in difesa ed a centrocampo”.