Lecce, Liverani sull’allerta Coronavirus: “Situazione di emergenza. Tifosi? Ci mancheranno, ma…”

“Quella che stiamo vivendo è sicuramente una situazione di emergenza per tutto il Paese e tutti noi. È un qualcosa di straordinario e dobbiamo seguire le direttive, avendo accortezza”.

Sono queste le parole del tecnico del Lecce, Fabio Liverani, espressosi in merito all’emergenza Coronavirus. Il tecnico, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, si è inoltre soffermato sul ritorno in campo della squadra in vista del prossimo impegno contro il Milan: match in programma il prossimo 15 marzo al “Via del Mare”.

“A livello di squadra la viviamo con attenzione, ma senza una preoccupazione esagerata e durante il lavoro rimaniamo concentrati su quello che stiamo facendo. Il calcio è uno sport che vive di emozioni e passioni e avere uno stadio pieno è uno stimolo. Certamente quando una decisione riguarda tutti la si accetta con i suoi pregi e difetti, fermo restando che la prevenzione è la priorità su tutto. Nelle prossime quattro gare affronteremo Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo e nel girone d’andata ottenemmo quattro pareggi. Prepareremo una gara alla volta, fermo restando che per salvarci dobbiamo fare più dei quattro punti dell’andata”.