Lecce, Liverani: “Serie A? Un patrimonio da difendere con tutte le forze, ecco cosa mi auguro”

Parola a Fabio Liverani.

Un avvio di stagione fatto di alti e bassi che, tuttavia, ha permesso al Lecce di salutare il 2019 al 16° posto in classifica. Oggi teoricamente salvo ma con un girone di ritorno ancora tutto da giocare, il club salentino, si prepara a disputare il girone di ritorno con la stessa fame di inizio campionato. Ed è proprio a pochi giorni dalla prossima gara che attenderà i giallorossi, impegnati in casa contro l’Udinese dopo la sosta natalizia, che il tecnico Fabio Liverani ha scritto una lettera indirizzata ai tifosi leccesi.

“Auguro al Lecce di consolidare nel tempo la sua posizione nel campionato di Serie A – recita il messaggio di Liverani, sulle colonne del “Quotidiano di Puglia – un bene prezioso riconquistato dopo anni di sofferenze prima in Serie C e poi in B. La Serie A è un patrimonio di tutto il Salento e per questo va difeso con tutte le forze. Avere una squadra di calcio nel massimo campionato italiano significa anche sviluppare il turismo.

Le partite sono l’occasione per far conoscere a chi viene da fuori un territorio straordinario. Io ad esempio prima di venire ad allenare il Lecce sapevo ben poco del Salento, della sua ricchezza architettonica, della cucina, del mare, della grande ospitalità della gente. Chi viene per la partita, poi, ci torna…”.