Lecce, Lapadula non ha dubbi: “Sconfitta di Verona determinante. Spal? Gara più difficile che con Torino e Napoli”

Momento positivo per il Lecce.

Successo sperato ma non di certo atteso quello maturato dalla compagine pugliese nella sfida contro il Napoli, andata in scena domenica scorsa allo stadio “San Paolo”. A risultare determinante la doppietta di Lapadula e la splendida rete di Mancosu che hanno regalato al Lecce tre preziosi punti in chiave salvezza. Ed è proprio il bomber giallorosso che, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, ha analizzato la gara soffermandosi sui prossimi impegni che attenderanno la sua squadra.

“Sapevamo che a Napoli sarebbe stata una gara complicata, nella quale il nostro avversario sarebbe partito forte. Effettivamente nei primi trenta minuti siamo stati compatti e bravi a soffrire. Il gol del vantaggio ci ha dato fiducia e consapevolezza e siamo venuti fuori con il bel gioco. I nuovi arrivati ci hanno dato una grossa mano, lo stanno dimostrando. La sconfitta di Verona ha fatto scattare qualcosa dentro di noi. Da quella batosta siamo ripartiti e dobbiamo continuare così. La Spal? Sabato farà la gara della vita, non mollerà un centimetro. Sarà ancora più difficili delle gare con Torino e Napoli”.