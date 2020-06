Lecce: diciassette anni fa lo “spareggio” per la A col Palermo. Generoso Rossi: “Giornata magica”

Corsa alla Serie A.

Il campionato 2002-2003 di Serie B fu un torneo avvincente fino all’ultima gara che fu un vero e proprio spareggio per la promozione in Serie A. Un posto nella massima serie lo avevano già ottenuto Sampdoria e Siena, mentre per la terza posizione vi era uno scontro aperto tra Lecce e Palermo. Esattamente diciassette anni fa l’ultima giornata del torneo con la sfida tra i salentini e i siciliani.

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Generoso Rossi, ex portiere dei giallorossi, ricorda cosi quella gara: “Alla partita con il Palermo mi legano emozioni fantastiche ed indelebili. Per tutti noi si trattò di una giornata magica, che coronò una stagione vissuta alla grande da un gruppo che era di altissimo livello e che, a mio parere, oggi farebbe la propria degna figura anche in massima serie, nella prima metà della graduatoria“.