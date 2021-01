Lecce, Corini negativo anche al secondo tampone: contro il Monza sarà in panchina

Buone notizie in casa Lecce.

Eugenio Corini ha ufficialmente sconfitta il Coronavirus: il tecnico del club giallorosso è risultato negativo anche al secondo tampone, domani, dunque, l’ex Palermo potrà sedere regolarmente sulla panchina della sua squadra, che affronterà il Monza.

Di seguito, il comunicato del club.

“L’U.S. Lecce comunica che il tecnico Eugenio Corini, dopo la negatività al test molecolare effettuato nella giornata di ieri, si è sottoposto questa mattina ad ulteriore tampone che ha confermato l’esito negativo. Il tecnico giallorosso dirigerà regolarmente la seduta di rifinitura in programma questa mattina al Via del Mare e domani potrà sedere in panchina nella gara con il Monza”, si legge.