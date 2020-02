LE PAGELLE DI MEDIAGOL: PALERMO-BIANCAVILLA 2-0. La decide Messilipo con un colpo alla Miccoli

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte 2-0 il Biancavilla in una partita che sembrava incanalata verso lo 0-0 fino all’ingresso di Silipo che prima disegna un arcobaleno di sinistro che si insacca all’incrocio dei pali e poi serve un pallone a Lucca che la deve solo spingere in rete. Domenica Prossima i rosa andranno in casa del Licata oggi travolto in trasferta dal Savoia.

PELAGOTTI S.V.

Nell’unico vero tiro del Biancavilla viene salvato dal palo, per il resto praticamente non si sporca i guantoni.

ACCARDI 7

Sfiora il gol con un’incursione di testa su calcio d’angolo e in difesa fa la guardia alla sua zona di competenza salvando il risultato su Lucarelli all’inizio del secondo tempo.

PERETTI 6,5

Sale a centrocampo per dare superiorità numerica alla manovra rosanero ma non lascia il segno. In difesa concede troppo spazio ad Aloia in area che si gira e colpisce un palo.

CRIVELLO 6,5

Nel primo tempo si limita a svolgere il compitino, nel secondo sale sugli scudi e corre a tutto campo dando spessore alla manovra e solidità alla difesa.

VACCARO 5,5

Partita senza infamia e senza lodi per il numero 27 rosanero che lascia il campo per Doda all’inizio della ripresa.