Lazio, Zauri: “In caso di ripresa lo scudetto è possibile. Immobile? I suoi gol hanno fatto la differenza”

Alla Lazio – con qualche interruzione causa prestiti -, dal 2003 al 2013. Dieci anni non si possono dimenticare in fretta, per questo Luciano Zauri ancora oggi è rimasto particolarmente legato all’ambiente biancoceleste. Del quale è tornato a parlare ai microfoni difootballnews24.it, tra scudetto, futuro da Champions e ricordi:

“Gara secca Juventus-Lazio per lo scudetto? No, se il Governo dovesse decidere di cancellare la stagione allora non assegnerei il titolo. Nel caso in cui si dovesse continuare, invece, non vedo perché la Lazio non potrebbe vincere lo scudetto. È lì ad un solo punto di distanza e ci sarebbero ancora tante partite da giocare per superare la Juventus. Fino al momento della sospensione la lotta era apertissima. Quando si riesce a fare un campionato di questo tipo significa che funziona tutto, dai magazzinieri alla dirigenza. È una squadra che da qualche anno gioca molto bene a calcio, anche se in questa stagione i gol di Immobile hanno fatto la differenza. Non c’è una stella che spicca sulle altre, è tutto l’asse centrale che funziona: da Strakosha, passando per Acerbi, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic Savic, fino ad arrivare a Immobile. Ci sono cinque o sei giocatori cardine in questa Lazio, che sono poi quelli che determinano tutto. Rinforzi Champions? Difficile rinforzare questi titolari, forse bisognerebbe allungare la rosa acquistando un calciatore per reparto, magari due per il centrocampo”.

Chiosa finale sul suo passato in biancoceleste: “Uno dei ricordi più belli che ho con la Lazio è la vittoria della Coppa Italia nel 2004, insieme alla qualificazione Champions League del 2006/07, che tra l’altro è stata anche l’ultima disputata dai biancocelesti. Ricordo con tanta gioia anche la vittoria del derby contro la Roma per 3-0. Con questa maglia ho vissuto tante emozioni“.