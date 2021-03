Lazio-Torino, stop della Asl, ma la Lega non rinvia: si va verso il 3-0 a tavolino. La situazione

L’ASL blocca il Torino, ma la Lega Serie A non rinvia la gara contro la Lazio.

La Lega Serie A non rinvia il match, il Torino non raggiunge la Capitale per la sfida contro la Lazio in programma questo pomeriggio alle 18:30 allo stadio “Olimpico”. Si va verso un Juventus-Napoli bis, con Lazio-Torino, finita al centro del dibattito nel braccio di ferro tra ASL e Lega che non accenna ad allentarsi. In quel caso, quando i partenopei vennero bloccati dall’azienda sanitaria locale campana, i bianconeri si presentarono in campo e incassarono il 3-0 a tavolino. Ma al terzo grado di giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il verdetto venne ribaltato.

Oggi, la sfida tra Lazio e Torino, sembra destinata allo stesso epilogo. Il motivo del mancato rinvio sarebbe da attribuire al fatto che, secondo la Lega, le squadre avrebbero diritto ad un solo rinvio a stagione a prescindere dal fatto che il divieto possa provenire o meno dalla ASL. In tal senso il Torino, secondo la Lega Serie A, ha già usato il bonus contro il Sassuolo. Facile dunque aspettarsi che, aldilà di un possibile rinvio last minute, il club garanta possa optare per il ricorso facendo partire l’iter previsto della giustizia sportiva come accaduto al Napoli in occasione della sfida dell’Allianz Stadium dello scorso 4 ottobre.