Lazio-Torino, si va verso il rinvio: ASL pronta a bloccare la trasferta nella Capitale

Anche Lazio-Torino potrebbe essere rinviata.

Dopo l’ufficialità sul rinvio di Torino-Sassuolo, che verrà recuperata il 17 marzo, appare sempre più incerto il destino della sfida tra Lazio e Torino che dovrebbe disputarsi il prossimo martedì. I granata, colpiti dal Covid-19, potrebbero infatti non scendere in campo martedì alle 18:30 per affrontare i biancocelesti all’Olimpico. A riportarlo è “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui, l’ASL di Torino avrebbe già inviato una comunicazione scritta alla Lega Calcio con cui ha anticipato la decisione in vista della sfida contro la Lazio.

A seguito del massiccio numero di casi di positività registrato tra le fila granata, risulterebbe pericoloso lo spostamento verso la Capitale. Motivo per il quale, come si legge nel quotidiano, l’Asl bloccherà la trasferta e la Lega ne prenderà atto rinviando anche Lazio-Torino.

