Lazio-Torino, Nicola: “Siamo contenti. Belotti? Oggi ha dimostrato una cosa”

Il coach del Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del pareggio contro la Lazio di Simone Inzaghi che ha sancito la salvezza granata. “Questa è stata l’annata più complicata. Alla fine abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, dispiace perché secondo me avremmo potuto arrivarci anche prima ma tra mille dinamiche siamo arrivati a Roma e la Lazio ha giocato alla morte e sono contento perché è la dimostrazione che questa salvezza è ancora più meritata. Torino è una piazza che ha grande passione, io poi la conosco perché ci sono stato da giocatore e la passione dei nostri tifosi è incredibile. Rappresentare questa maglia e questi colori non è semplice per nessuno, non c’è salvezza senza sofferenza. Siamo contenti ed è quello che ci interessa”.

“Abbiamo cercato di concentrarci dal punto di vista tecnico tattico dopo due sconfitte non facili. Sono stati bravi i ragazzi a riconcentrarci. Ci siamo dati dei compiti semplici perché era importante avere delle sicurezze per mettere in campo una prestazione contro una squadra di qualità contro la Lazio. Avremmo potuto andare in vantaggio e forse avremmo sofferto di meno”.

Davide Nicola sull’ex Palermo, Belotti: “Andrea oggi ha dimostrato che le qualità sono anche caratteriali, saper sacrificarsi e abbiamo tempo di rimetterlo al pieno della forma. Per me è straordinario da tutti i punti vista e come molti altri non ha fatto nessuna ripreparazione dopo il Covid”.

Chiosa finale del coach del Torino sul proprio futuro: “Abbiamo l’ultima partita ed è importante giocarla con una tensione diversa per poter esprimere un match brillante. Adesso bisogna pensare all’ultima partita di campionato, poi quando vedrò chiamato in causa esporrò le mie idee ma per quello c’è tempo”.