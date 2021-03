Lazio-Torino, la sfida dell’Olimpico è un rebus: l’Asl conferma la quarantena, ma il responso della Lega si fa attendere

Lazio-Torino è sempre più in rebus.

A seguito della positività di 8 componenti del gruppo squadra, il Torino, ha interrotto gli allenamenti disponendo la quarantena domiciliare per tutta la rosa. In virtù della situazione attualmente vissuta dai granata, resta sempre più incerto il destino della sfida tra Lazio e Torino in programma domani alle 18:30. Se l’Asl ha le idee chiare sull’iter da seguire, infatti, la decisione della Lega sul caso si fa ancora attendere.

“Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”.

Le parole del direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco, interpellato dall’ANSA sulla possibilità di disputare la sfida tra Torino e Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Una decisione definitiva sul match, quindi, verrà presa solo oggi, con il responso della Lega atteso nelle prossime ore.