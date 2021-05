Immobile-Cairo, Jessica difende Ciro: “Continua a giocare con il ‘sangue agli occhi’”

Jessica Immobile a margine della diatriba tra Ciro e Ubano Cairo.

Serie A, Lazio-Torino 0-0: Immobile sbaglia il rigore, granata salvi e Benevento in B

Il match dello Stadio Olimpico ha lasciato sulla propria scia polemiche e screzi. A margine del pareggio che ha sancito la retrocessione del Benevento di Pippo Inzaghi, è arrivato l’attacco social di Ciro Immobile ai danni del patron granata, Urbano Cairo. Il presidente del Torino guidato da Davide Nicola ha poi replicato alle parole dell’ex bomber di Borussia Dortmund e Genoa tra le tante.

“Continua così, continua a giocare con il ‘sangue agli occhi’ come qualcuno ha detto. Perché questa è la tua forza, perché questa è la tua vita. Hai fame e l’avrai sempre, che sia una partita amichevole, o di campionato o con la Nazionale. Il calcio è la tua vita e quella fame non la perdere mai. Ciro Immobile sei mio esempio. Ma che ne sanno…”.

Queste le parole di Jessica Immobile che ha preso le difese del marito tramite una stories pubblicata attraverso il proprio account ufficiale Instagram.

La moglie del bomber della Lazio ha poi anche commentato un post Instagram del patron del Torino: “Signor Urbano Cairo, quello che ha detto non ha nulla a che fare con quanto accaduto ieri. Ma in verità avrei anche da ridire su quanto detto adesso… perché infondo pochi sanno la verità… Mi aspettavo maggiore sensibilità e rispetto da un uomo del suo calibro. E comunque la ringrazio per aver dato possibilità a mio marito di giocare nel Toro, perché ho lasciato un pezzo del mio cuore nella città di Torino e nei suoi tifosi. Un uomo che vuole screditare da anni un altro uomo, be’ il continuo della frase lo può immaginare da solo! In ultimo, avrei solo da dirle una cosa: lei non ha idea di chi sia Ciro… e non potrà neanche lontanamente immaginarlo! Buona giornata…”.