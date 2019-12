Lazio, Tare ammette: “Puntiamo alla Champions League. Scudetto? Noi affamati, ma…”

La Lazio si gode le vacanze in attesa del girone di ritorno.

Sorridono i biancocelesti che, grazie al successo maturato contro il Cagliari nella 16^ giornata di Serie A, salutano il 2019 da terzi in classifica – ad appena sei lunghezze di svantaggio da Inter e Juventus – e con un trofeo conquistato nella finale di Supercoppa proprio contro il Campioni d’Italia in carica.

“Ma ora arriva il bello – ammette Igli Tare ai Globe Soccer Awards – dobbiamo essere ancora più determinati per confermarci. Vincere e convincere in due settimane contro la Juve non è da poco, ma allo stesso tempo per noi è importante rimanere umili, guardando con ancora più determinazione in avanti”.

“Dobbiamo essere affamati di successi, vincere aiuta a vincere – ha ammesso il ds della Lazio – sappiamo che sarà una metà campionato difficile, dobbiamo essere preparati. Non ci siamo mai nascosti, dall’inizio della stagione parlavamo di poter lottare per la Champions League. Puntare ad altro ora è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine si potrà lottare per qualcosa di più, allora lì non ci nasconderemo”.