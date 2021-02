Lazio, Strakosha scopre le carte: “Futuro? Sono aperto a nuove sfide. Il Borussia Dortmund…”

Periodo complicato per Thomas Strakosha.

Niente rapporti tesi tra il club e il portiere albanese. E’ quanto assicura la Lazio in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito di riferimento dopo i recenti rumors circolati in merito ad alcuni presunti problemi all’interno dello spogliatoio biancoceleste, per il classe ’95, la cui permanenza a Roma sembra, comunque, appesa ad un filo.

Strakosha, finito ai margini del progetto biancoceleste a causa del Covid e dell’arrivo di Pepe Reina, adesso starebbe pensando ad un ipotetico trasferimento, come dichiarato dallo stesso ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’: “Sono aperto a nuove sfide. Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E’ un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una società interessante che ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di non essere interessato”, ha dichiarato il numero uno della Lazio di Simone Inzaghi.