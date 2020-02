Lazio, scene da un matrimonio in casa Immobile: “Luis Alberto mi conosce come Jessica! Acerbi è più geloso di lei”

Prosegue il momento magico della Lazio.

Fa festa la formazione di Simone Inzaghi, reduce dal successo nel big-match dell’Olimpico contro l’Inter, che ha di fatto permesso ai biancocelesti di portarsi al secondo posto in classifica effettuando dunque il sorpasso ai danni dei nerazzurri. La Lazio sale così a 56 punti, restando in scia della Juventus. Un momento dunque magico per la formazione capitolina che, nella giornata di domani, si riunirà per festeggiare il compleanno del suo bomber: Ciro Immobile. Un rapporto, quello tra l’attaccate della Lazio e i compagni, di cui lo stesso Immobile ha parlato attraverso le su Instagram stories.

“In squadra vado d’accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori incredibili. Leiva? Campione in campo e fuori. Tirare un rigore? Non è facile, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene, a volte va male…“.

Immobile si è poi soffermato sul rapporto con Luis Alberto e Acerbi: “Mi conosce quasi come mia moglie Jessica, mentre Acerbi è più geloso di lei“. Tutti abbiamo un sogno ma non tutti siamo disposti a rinunciare a qualcosa per realizzarlo“.