Lazio-Sassuolo, Milinkovic Savic: “Giocato bene anche senza Luis Alberto, non è un caso. Champions? Rispondo così”

Queste le parole di Milinkovic Savic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria interna contro il Sassuolo. Il centrocampista serbo ha detto la sua in merito al 2-1 rifilato alla formazione neroverde, grazie anche al suo gol che, nel primo tempo, ha pareggiato la rete siglata al sesto minuto da Caputo. Quarta vittoria consecutiva per i capitolini, che si avvicinano in maniera piuttosto concreta alla zona Champions League. Ecco le parole di Milinkovic anche e soprattutto in questo senso:“Mancavano due giocatori importanti oggi, ma siamo in tanti e siamo uniti. Sapevamo quanto era importante questa vittoria e siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti. Mancava vincere pur non giocando bene. Oggi è stato così e ci siamo riusciti, è la quarta di fila e cercheremo di vincerne anche altre. Sicuramente un po’ di mentalità vincente. Ci siamo uniti, l’importante è essere un gruppo forte e guardare avanti. Ci siamo avvicinati alla zona Champions e questo era l’importante. Fra meno di un mese torneremo a giocarla, ora pensiamo prima alle partite che arriveranno”.

