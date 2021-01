Lazio-Sassuolo, Inzaghi vince ancora: Immobile purga i neroverdi, momento nero per De Zerbi. La classifica aggiornata

La Lazio si porta a due punti dalla zona Champions League.

Verona-Napoli, Gattuso: “Atteggiamento sbagliato, dobbiamo rivedere qualcosa. Ambizioni? L’obiettivo resta uno solo”

La compagine guidata da Simone Inzaghi conquista la quarta vittoria consecutiva in questa Serie A, agganciando il Napoli al sesto posto con una classifica che, infatti, si fa davvero cortissima. Sette squadre in soli nove punti, un girone d’andata che ha regalato molteplici emozioni e gesti tecnici davvero spettacolari. Tra questi ci sono anche i gol di Immobile e Milinkovic Savic, grazie ai quali la franchigia capitolina ha portato a termine il suo trionfo contro il Sassuolo con il parziale di 2-1. All’iniziale vantaggio neroverde siglato da Caputo hanno infatti risposto prima il centrocampista serbo e poi l’attaccante ex Torino, facendo sorridere la loro tifoseria per la quarta volta di seguito.

VIDEO Milan, Ibrahimovic e l’invito tutto da ridere di ‘Nonno Faustino’: “Vieni a mangiare i cappelletti e le tagliatelle qui da noi”

Di seguito la classifica aggiornata.