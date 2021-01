Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Buco in difesa, ma andiamo oltre gli infortuni. Il mercato? Rispondo così”

“Veniamo da un buonissimo periodo, ma nel calcio ci sono degli imprevisti”.

Ha esordito così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 18.00, allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma: la gara, è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo fare gli infortuni di Luiz Felipe e Luis Alberto, ma guardiamo avanti, il Sassuolo è un avversario temibile. Il mercato? Ne stiamo parlando. Sappiamo che Ramos ha lasciato un bel buco: cerchiamo qualcuno che ci possa aiutare nel tempo in cui mancherà. Sono pure concentrato alla partita di domani con i giocatori che ho, possiamo fare bene nonostante gli infortuni. Il Sassuolo in questi anni ci ha reso la vita difficile, ha qualità, gioca un bel calcio e ha una ottima classifica. Servirà mettere cattiveria e aggressività. Il vero campionato è partito da 18 partite più quelle Champions e quelle di Coppa Italia, dove, tra mille difficoltà, abbiamo fatto bene nonostante i problemi. Guardiamo al Sassuolo, una partita complicata. Akpa Akpro si guadagna il campo con le prestazioni, ha qualità fisiche e tecniche. Fraseggia bene negli spazi, siamo contenti, si merita spazio ogni giorno. Deve continuare così. La condizione della squadra? Le ultime partite le abbiamo fatte bene, è quello che voglio vedere, ma ovviamente giocando tanto qualcuno deve tirare il fiato. Siamo comunque pronti, vogliamo continuare a vincere”.

“La svolta? Non c’è stata in base al mio futuro. Sanno cosa rappresenta per me la Lazio, finisco gli allenamenti senza voce, do tutto me stesso. La grande svolta, per una grande squadra come la nostra, è avere tutti i soldati sempre arruolabili. Dopo il Covid non è stato così. Speriamo che Luis Alberto torni presto. Senza di lui è dura, lui è unico. Siamo abituati ad avere defezioni, faremo comunque una grande partita. Il calendario è fitto, tante partite e pochi recuperi, questo è un momento importante anche per la Coppa Italia. Sarà un mini ciclo difficile. In attacco ho tutti disponibili, più c’è Pereira che può fare quel ruolo. Dietro, senza Luiz Felipe, ci sono rotazioni limitate. Un’entrataccia ad agosto ce lo ha limitito a dieci partite, in cui persa una sola. Andremo avanti, consapevoli che ci giocherà farà del proprio meglio”, ha concluso Inzaghi.