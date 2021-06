Lazio, Sarri è il nuovo coach: l’indizio social e quella sigaretta…

Lazio-Sarri: binomio vincente?

Dopo diversi giorni di trattative reiterate, sembra essere arrivata la fumata bianca in casa biancoceleste. L'ormai ex allenatore di Napoli e Juventus siederà sulla panchina della Lazio per la prossima stagione agonistica. Di seguito, il tweet particolare con cui la società romana ha lasciato intendere che è arrivato l'accordo con Maurizio Sarri. Secondo quanto inoltre riportato da Sky Sport, per l’allenatore ex Chelsea è previsto un contratto da circa 3,5 milioni bonus compresi.