Lazio-Roma, Luis Alberto: “Vittoria fondamentale, dimostrazione di una grande mentalità. Assist o Gol? Ho la mia idea”

Un successo che volevamo da tanto, è stata una gara perfetta.

Queste le parole di Luis Alberto, trequartista della Lazio intervenuto in seguito al successo nel derby di Serie A contro la Roma. Il classe ’92 – intervistato ai microfoni di Sky Sport – ha voluto sottolineare l’importanza di questa vittoria, arrivata contro gli storici rivali giallorossi in un crocevia molto importante di questa prima parte di campionato. Ecco le sue parole: “Per noi quest’anno era importantissimo vincere, in campionato non stavano facendo al meglio però nelle ultime settimane c’è stata una squadra diversa. Oggi abbiamo confermato tutto con una mentalità vincente per continuare a crescere. Abbiamo fatto il passo avanti vincendo con le big ma non dobbiamo perdere la concentrazione contro le altre squadre”.

Serie A, Lazio-Roma 3-0: Luis Alberto e Immobile annichiliscono Fonseca & Co, il derby va a Inzaghi