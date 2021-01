Lazio-Roma, Fonseca: “C’è ambizione, lavoriamo per vincere. Titolo? Procediamo per step”. E sulla formazione…

La Roma scalda i motori in vista del derby della Capitale.

E’ tutto pronto allo stadio “Olimpico” dove, domani sera, Lazio e Roma si affronteranno nel derby della Capitale. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico capitolino, Paulo Fonseca, nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere. Vincere un titolo? L’ambizione deve essere sempre presente, questo non può mancare. Noi vogliamo vincere sempre pensando partita dopo partita”.

Fonseca si è poi espresso sul progetto della Roma presentato da Pinto: “Si ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante“.

Chiosa finale sulla formazione: “Lo scopriremo domani, non faccio eccezioni. Veretout giocherà in marcatura su Milinkovic o Luis Alberto? Loro hanno Milinkovic e Luis Alberto che sono molto forti, così come i loro attaccanti. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità”.