Lazio, Peruzzi: “Festeggiamo la nostra lunghissima storia fatta di alti e bassi. Speriamo che il pubblico continui a seguirci in questo modo”

Un buon momento per la Lazio, terza in classifica e reduce dalle vittorie con Juventus e Brescia.

Angelo Peruzzi, ex estremo difensore dei capitolini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della festa per i 120 anni del club biancocelesti, avvenuta nella giornata di ieri a presso Castel Sant’Angelo. Di seguito le parole del team manager della Lazio, rilasciate a Il Corriere Dello Sport: “Siamo in un buon momento, festeggiamo la storia lunghissima, più che centenaria, di una società che ha vissuto di alto e bassi. Siamo felici di onorare questi 120 anni. Da qui a febbraio, tra campionato e Coppa Italia, giocheremo 5-6 partite all’Olimpico, compreso il derby. Speriamo che il pubblico continui a seguirci come sta facendo. Speriamo che sabato la cornice dell’Olimpico sia bella come quella di Castel Sant’Angelo“.

