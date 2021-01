Lazio-Parma, Muriqi: “Prima gioia in biancoceleste, grandissima soddisfazione. Quarti di finale? Rispondo così”

Vedat Muriqi decide la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Parma.

Coppa Italia, Lazio-Parma 2-1: Muriqi beffa i ducali nel finale, biancocelesti ai quarti contro l’Atalanta

Il centravanti kosovaro è stato grande protagonista della serata trionfale della compagine guidata da Simone Inzaghi, uscita vittoriosa proprio dal confronto con i ducali. La baby formazione guidata da Roberto D’Aversa ha messo in grande difficoltà la franchigia capitolina, portandosi a pochi minuti dai tempi supplementari. Tuttavia la rete dell’ex giocatore del Fenerbache ha infranto le speranze dei crociati, arresisi al colpo di testa che – dopo essere terminato sul palo – è finito in gol. Prima gioia biancoceleste, dunque, per Muriqi, sembrato estremamente soddisfatto per il risultato raggiunto. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Mi sento molto felice per aver segnato ed esserci qualificati ai quarti. E’ il mio primo gol e sono contento per la partita, è una grande gioia”.

