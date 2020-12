Lazio-Napoli, out Manolas e Leiva :le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

In campo Lazio e Napoli.

La compagine biancoceleste deve necessariamente invertire un trend che in Serie A dura ormai da diverse uscite. L’ultimo pareggio in casa del Benevento non ha di certo fatto dormire sogni tranquilli a Simone Inzaghi voglioso di rifarsi in una sfida importante come quella con i partenopei. Questi ultimi, invece, vengono da una pesante sconfitta in casa dell’Inter che, senza poche polemiche, ha lasciato gli azzurri al quinto posto della classifica mancando un crocevia abbastanza importante.

Nei capitolini dovrebbe esserci ancora l’ex di giornata Reina a guardia della porta, con il solito terzetto arretrato composto da Radu, Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo – vista l’assenza di Leiva – ancora spazio ad Escalante in cabina di regia, con Milinkovic Savic e Luis Alberto che agiranno nel ruolo di mezze ali. Sugli esterni nuovamente Lazzari e Marusic, mentre il duo offensivo sarà composto da Immobile e Correa.

Nel Napoli di Gattuso pesa l’assenza di Manolas per qualche problema fisico, al suo posto pronto Maksimovic per affiancare Koulibaly. Il pacchetto mediano sarà formato ancora una volta da Bakayoko e Fabian Ruiz, con il francese che dovrebbe spuntarla su Demme. In avanti – complice l’infortunio di Mertens – scalda i motori per una maglia da titolare Petagna, con Zielinski, Lozano e Politano che non dovranno far rimpiangere l’assenza dello squalificato Insigne.

Di seguito le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.