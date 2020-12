Lazio-Napoli, Inzaghi: “Forti motivazioni per non andare in difficoltà. Rinnovo? Ora penso al Milan”

La Lazio ritrova il successo all‘Olimpico.

Si lascia alle spalle la crisi la Lazio di Simone Inzaghi, che vince e convince nella sfida di questa sera contro il Napoli terminata con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Un successo convincente deciso dalle reti di Immobile e Luis Alberto che rilanciano le ambizioni dei biancocelesti e infliggono il secondo ko di fila agli azzurri. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa.

“Migliore Lazio all’Olimpico? In campionato sicuramente sì. Questa e quella con il Borussia sono state le due migliori partite della stagione. Quando giochi con questa fame, le partite si vincono. La fame? Sicuramente ha una grandissima importanza. Dopo il Covid il calcio è cambiato, si gioca ogni due giorni e non ci si allena mai. Le grandi squadre per vincere devono avere sempre le motivazioni alte, altrimenti vanno in difficoltà”.

Inevitabile la parentesi relativa all’abbraccio di Luis Alberto: “Spegne polemiche? Penso di sì. Ho un grandissimo rapporto con tutti i miei ragazzi, in questi anni mi hanno sempre dato tutto. Sappiamo che eravamo in ritardo in campionato, ma c’è ancora tempo per recuperare”.

Chiosa finale sul rinnovo: “Ieri mattina abbiamo parlato, abbiamo condiviso tante cose sulla stagione. Dopo il Bruges ha fatto i complimenti a tutti, ieri invece giustamente non era contento perché avevamo qualche punto di ritardo in campionato. Il rinnovo? Ora affrontiamo il Milan, poi ci sarà tempo per parlarne con il presidente”.