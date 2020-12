Lazio-Napoli, Giuntoli: “Sangue freddo per vincere, dimentichiamo ko di “San Siro”. Milik? Mercato imprevedibile”

Il Napoli si prepara a scendere in campo in occasione della sfida contro la Lazio.

Tornare a vincere per dimenticare il passo falso contro l’Inter: è questo l’obiettivo della formazione di Rino Gattuso che, questa sera, affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nel match valido per la 13^ giornata di Serie A. Un impegno di certo importante per la compagine azzurra, come sottolineato ai microfoni di “Sky Sport” dal ds partenopeo Cristiano Giuntoli.

“Sono tutte partite importanti, ci vuole sangue freddo per vincere. Partita con l’Inter? C’è ancora rabbia per la sconfitta ma consapevolezza di aver raggiunto un grande livello. Si va avanti e ora pensiamo alla partita di stasera. Politano e Petagna stanno facendo bene, hanno già dimostrato il loro valore e speriamo che stasera continueranno a farlo. Osimhen non è ancora in perfette condizioni, speriamo che sia pronto per l’anno nuovo. Noi speriamo di ritrovarlo a gennaio. Milik? Il mercato è sempre imprevedibile. Noi crediamo che un attaccante faccia comodo a tante squadra, vediamo cosa succede. Io credo che lui voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo. Mercato in entrata non credo faremo qualcosa, in uscita spero in due operazioni. Hysaj e Maksimovic sono in scadenza, loro conoscono le nostre direttive. Per adesso non c’è l’accordo, vedremo”.