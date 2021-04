Lazio-Milan, Immobile: “Contro i rossoneri ultima chance. Inzaghi? E’ più carico che mai”

La partita di oggi rappresenta per noi l’ultima chance

Queste le parole del bomber della Nazionale italiana nonché centro boa della formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Ciro Immobile – nel pre partita dell’ostico match contro il Milan di Stefano Pioli – ha analizzato ai microfoni di Lazio Style Channel la gara importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex attaccante del Torino.

“Il mister è più carico che mai, lui e la sua famiglia non hanno vissuto un bel periodo ma siamo stati al loro fianco. La tecnologia ci ha permesso di lavorare comunque insieme a lui, averlo al campo però è diverso: in sua assenza lo staff ha svolto un lavoro eccezionale. La partita di oggi rappresenta per noi l’ultima chance per restare lì e sappiamo di non poterla sbagliare. Questo deve darci un’ulteriore motivazione, così come i cinque gol subiti a Napoli. Sembra che i problemi al tendine siano passati, ero convinto che una volta migliorata la condizione sarei tornato ad usare bene entrambe le gambe. Avevo voglia di tornare a fare gol ed aiutare la squadra”.