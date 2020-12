Lazio, Luis Alberto: “Presenza numero 150 con i biancocelesti, emozione unica. Questa maglia…”

Luis Alberto celebra la sua 15oesima presenza con la maglia della Lazio.

Lazio-Napoli, Inzaghi: “Forti motivazioni per non andare in difficoltà. Rinnovo? Ora penso al Milan”

Oggi come quattro anni fa. Questo il pensiero del fantasista spagnolo, che coglie l’occasione per fare un salto nel passato e, nello specifico, a quando esordì con la compagine capitolina nel 2016. Queste le parole del classe ’92, che tramite il suo profilo instagram ha pubblicamente evidenziato la sua gioia e soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così prestigioso: “La mia prima partita VS la mia partita numero 150 con la maglia della Lazio. Sono già passati quattro anni dal mio debutto come laziale. Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ricordare come sono arrivato e dove sono adesso. Questi quattro anni mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto per dar valore ad ogni momento con questa maglia”.