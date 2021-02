Lazio, Lotito sogna Scudetto e Champions League: annunciati bonus alla squadra, cifre da capogiro

La Lazio sogna lo Scudetto.

Nei giorni scorsi, Claudio Lotito, che crede di nuovo al sogno tricolore, ha deciso di spronare Simone Inzaghi – ancora in attesa del rinnovo del contratto – e la sua squadra, affermando si essere pronto a sborsare un premio promozione di 400mila euro a testa in caso di vittoria.

Tuttavia, la novità assoluta riguarderebbe sopratutto l’appuntamento più imminente. Secondo quanto riporta l’odierna edizione de ‘Il Messaggero’, infatti, la dirigenza biancoceleste avrebbe deciso insieme al tecnico originario di Piacenza, dei premi speciali in caso di passaggio del turno in Champions League contro il Bayern Monaco: il gruppo potrebbe spartirsi quasi 3 milioni di euro se dovesse riuscire nell’impresa leggendaria d’accedere ai quarti di finale dell’ambita competizione. L’annuncio sarebbe arrivato ieri stesso a Formello, durante un pranzo tra la squadra e il numero uno della Lazio, che ne ha approfittato per caricare l’ambiente.