Lazio, l’ex Mendieta sicuro: “Lotta scudetto? I biancocelesti possono farcela”

Parla Gaizka Mendieta.

L’ex centrocampista di Lazio e Barcellona, concessosi ai microfoni di TMW, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla lotta scudetto del campionato di Serie A, elogiando la compagine biancoceleste guidata da Simone Inzaghi, seconda in classifica a un solo punto dalla Juventus: “Se la Lazio può vincere lo scudetto? Sì, penso che la Lazio possa farcela. Fino alla lunga sosta la Lazio aveva fatto una stagione spettacolare, mostrando di avere una rosa di alto livello. Competere fino alla fine con la Juventus non sarà facile, ma l’entusiasmo, l’ottima condizione fisica e la grande voglia della squadra di Inzaghi potranno essere determinanti. Trascinatore? Luis Alberto ha fatto un’altra annata incredibile. Si è adattato davvero bene al calcio italiano e anche in questa stagione ha aiutato la Lazio ad arrivare dove si trova ora. Potrà avere un ruolo chiave anche in questo finale di stagione“.

