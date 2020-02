Lazio-Inter, Luiz Felipe: “Cattiveria fondamentale, vittoria pesante. Scudetto? Quando mancheranno cinque partite…”

La Lazio batte l’Inter all’Olimpico.

Serata da dimenticare per gli uomini di Conte, battuti dalla Lazio nel big match della ventiquattresima giornata di Serie A, andata in scena questa sera nell’impianto sportivo capitolino. Successo che ha permesso ai biancocelesti di traghettarsi al 2° posto in classifica, effettuando dunque il sorpasso proprio ai danni dei meneghini. Una vera e propria impresa, commentata ai microfoni di “Lazio Style Channel” dal difensore Luiz Felipe, intervenuto al triplice fischio.

“L’abbiamo preparata tutta la settimana per fare una grande partita, non era facile contro un Inter con attaccanti come Lukaku e Martinez. Abbiamo fatto una grande gara, siamo stati tutti bravi. Quando abbiamo questo spirito è difficile per gli altri. Se prendiamo gol il mister ci dice che possiamo sempre ribaltarla. E infatti abbiamo conquistato subito il rigore, poi è stato bravo Milinkovic. Questi tre punti sono pesanti perché eravamo un punto sotto. Ora ci riposiamo poi prepariamo la sfida col Genoa. Bisogna pensare partita per partita, poi quando mancheranno cinque partite potremo dire anche: ‘Scudetto perché no’?. Oggi sapevamo che erano forti in ripartenza e sulla seconda abbiamo preso gol. Nel secondo tempo siamo tornati in campo diversi, con più cattiveria”.