Lazio-Inter, De Vrij sicuro: “Partita che ogni calciatore vorrebbe giocare. Ibrahimovic? Nessuna parola nel derby, il mio gol…”

Parola a Stefan De Vrij.

Tra i protagonisti principali del derby della Madonnina c’è di certo lui. Stiamo parlando del difensore nerazzurro, Stefan De Vrij, autore della rete del sorpasso ai rossoneri in occasioni della sfida contro il Milan di domenica sera. Una prova analizzata dallo stesso centrale olandese durante un’intervista concessa alla rivista “AD SportWereld”.

“È stato il mio secondo gol nel derby, in un’atmosfera meravigliosa. Lo ricorderò sempre, mi ha attraversato un’emozione unica: il cross di Antonio (Candreva, ndr) era eccellente, mi sono tuffato verso la palla e quando mi son girato l’ho vista in rete. Siamo convinti della nostra forza. Non rimonti una gara così se non ce l’hai, ma dobbiamo mostrarla ogni settimana”.

L’Inter è ora chiamata a rispondere presente anche nel match di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Un ritorno al passato, dunque, per il difensore olandese che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2014 al 2018 prima di passare all’Inter. A proposito della sfida contro la squadra di Inzaghi, De Vrij ammette: “La trasferta a Roma di domenica è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare. Ora siamo in tre a lottare duramente per lo scudetto”.

“È stata la mia prima volta contro Zlatan, quando io esordii al Feyenoord lui era già andato via. La sua carriera parla per lui, ha fatto un gol e un assist e sapevamo che sarebbe stata dura, ho un gran rispetto nei suoi confronti. No, non ci siamo parlati, neanche una parola”.