Lazio, Immobile: “Siamo tornati come nel pre-lockdown, c’è un motivo. Scudetto? Ecco perché possiamo giocarcela”

Siamo di nuovo la squadra che tutti conoscevano.

Queste le parole di Ciro Immobile, attaccante della Lazio intervenuto in merito al momento stagionale della formazione capitolina. I biancocelesti, infatti, sono in corsa sia per le posizioni di vertice della Serie A che per gli ottavi di finale della Champions League e, dunque, cercheranno di coronare un inizio di annata molto soddisfacente nel miglior modo possibile. La franchigia guidata da Simone Inzaghi sembra essere tornata quella del pre-lockdown, arrivata a mettere in seria difficoltà una Juventus che – per rosa e valori tecnici – sembrava davvero inarrestabile. Ecco le parole di Immobile – in esclusiva ai microfoni di Sky Sport – anche in merito a questo aspetto:“Siamo tornati la Lazio pre-lockdown? Credo di sì, siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica, fai fatica. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a rimontare in classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela”.