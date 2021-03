Lazio, Immobile riceve la scarpa d’Oro: “È l’apice della mia carriera, ho un obiettivo preciso”

Le parole di Ciro Immobile nel corso della cerimonia di premiazione per la Scarpa d’Oro 2020.

A margine della Cerimonia di riconoscimento come miglior realizzatore d’Europa, l’attaccante della Lazio, si è concesso ai giornalisti presenti al Campidoglio per la premiazione relativa alla Scarpa d’Oro. Ambito premio che il centravanti campano è riuscito a vincere grazie alla straordinaria stagione vissuta con i biancocelesti nel 2019/20.

“Credo sia il punto più in alto della mia carriera, quando vero questo premio mio viene ancor più la voglia di fare di più e raggiungerne altri. Lo condivido coi miei compagni, senza di loro sarebbe stato impossibile. Soddisfazione per aver ricevuto il premio alla presenza della mia famiglia? Assolutamente sì, un uomo può dare il meglio quando ha persone che lo amano vicino e questo io l’ho sempre avuto, è una cosa che mi ha avvantaggiato. Lotito ha detto che sono un ‘simbolo di Roma‘? Dal primo giorno che sono arrivato qui: quando indosso la maglia della mia squadra è come una seconda pelle. In questi anni credo di aver dimostrato di uscire sempre con la maglia sudata, ho fatto tantissimi gol e questo resta nella statistica ma voglio che la gente si ricordi di me anche come persona. Possibilità di ripetermi per la quarta volta? Quest’anno siamo un po’ a rilento, peccato per le ultime partite altrimenti potevo tenere il ritmo degli attaccanti che stanno facendo meglio di me. Voglio vincerla altre volte però e ce la metterò tutta per farlo”.