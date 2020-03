Lazio, Immobile: “Nostro cammino incredibile, speriamo di tornare presto in campo. Rinviare Euro 2020? Ho la mia idea”

Ciro Immobile racconta la sua quarantena.

I gol, l’obiettivo Champions e la lotta scudetto. Sembrano ormai lontani i tempi in cui una rete faceva esplodere un “Olimpico” gremito di tifosi, sempre pronti a sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi in una stagione iniziata con il botto. Inevitabile, dopo lo stop della Serie A, ripensare al passato ma – soprattutto – al futuro.

“Stavamo facendo qualcosa di incredibile con la Lazio e anche dal punto di vista personale mi ero preso parecchie soddisfazioni. Cosa devo dire? Non so. Speriamo di riuscire a tornare presto in campo e di continuare il nostro cammino. Siamo lì, siamo in lotta”, sono le parole del bomber della Lazio Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport” per parlare del complicato momento vissuto dall’Italia e dal calcio a causa dell’emergenza coronavirus. “E’ dura perché ci sono tanti campioni in corsa per vincere questo trofeo, credo sia ancora complicata la corsa. Ai nostri tifosi dico di restare a casa, di soffrire, come il popolo laziale sa fare e ha sempre dimostrato. Dobbiamo stringere i denti e presto ci rivedremo. Ne sono convinto, torneremo ad abbracciarci, a condividere momenti, belli o brutti che siano sportivamente, ma ne usciremo. Ora, però, dobbiamo restare a casa con le nostre famiglie e approfittarne, anche se il momento è difficile. Tante persone hanno dovuto chiudere l’attività o rischiano di perdere il lavoro per il coronavirus. Sono vicino a loro, sono preoccupato per questo e per la gente che sta lottando per la vita”.

Chiosa finale sul rinvio degli Europei: “Rinviare Euro 2020 è stata una scelta dolorosa ma giusta, visto lo stop dei campionati. Diventava difficile rispettare i tempi, si sarebbero accumulate troppe partite. Dispiace perché ci eravamo preparati bene in questi anni con il CT Mancini“.