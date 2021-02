Lazio, Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti a “C’è Posta per Te”: il dono della coppia ad una famiglia di Roma

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena ospiti della trasmissione di Maria De Filippi.

Sabato di emozioni per Ciro Immobile e Jessica Melena. La coppia, ospite della nota trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 “C’è Posta per Te”, ha incontrato una famiglia di Roma di fede biancoceleste.

I due, più nello specifico, hanno aiutato i protagonisti della storia a riconciliarsi dopo la scomparsa di uno dei loro cari: deceduto prematuramente a causa di un incidente stradale. “Mi hanno detto di lui che amava poche cose: te e la Lazio eravate al di sopra di ogni altra cosa. Per questo ho voluto essere qui, faccio parte di questa famiglia e ho sentito come se lui amasse anche me“, ha dichiarato in bomber della Lazio con la voce piena di emozione. La coppia ha donato qualche pensiero per i figli, rimasti orfani dopo la scomparsa del padre. Tra i regali, un viaggio in montagna per 4 giorni pensato per la mamma, Elena, un carrello pieno di giocattoli e infine due immancabili maglie della Lazio per i più piccoli. Un gesto significativo che ha commosso il pubblico, testimoniato dai tanti applausi riservati alla coppia all’uscita dagli studi.